Macchia mongolica, cos’è quella chiazza blu sulla schiena del neonato (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pelle del neonato è molto particolare e può andare incontro a una serie di condizioni e patologie cutanee piuttosto particolari. Nella maggior parte dei casi si tratta di condizioni benigne e che si risolvono spontaneamente, ma è importante saperle riconoscere per poter prevedere un’attenta e adeguata gestione. A questo proposito parliamo della cosiddetta Macchia mongolica, una particolare tipologia di voglia cutanea che è molto comune nei neonati. cos’è la Macchia mongolica? Con il termine Macchia mongolica si fa riferimento, come indicato dallo studio del Paediatrics Child Health, a dei nei piatti di colore bluastro (ma anche marrone scuro o grigio) che assomigliano a dei lividi e compaiono prevalentemente sulla parte bassa della schiena e sui glutei. Gravidanzaonline.it - Macchia mongolica, cos’è quella chiazza blu sulla schiena del neonato Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pelle delè molto particolare e può andare incontro a una serie di condizioni e patologie cutanee piuttosto particolari. Nella maggior parte dei casi si tratta di condizioni benigne e che si risolvono spontaneamente, ma è importante saperle riconoscere per poter prevedere un’attenta e adeguata gestione. A questo proposito parliamo della cosiddetta, una particolare tipologia di voglia cutanea che è molto comune nei neonati.la? Con il terminesi fa riferimento, come indicato dallo studio del Paediatrics Child Health, a dei nei piatti di colore bluastro (ma anche marrone scuro o grigio) che assomigliano a dei lividi e compaiono prevalentementeparte bassa dellae sui glutei.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mariagrazia - madre morta nello schianto : il neonato non sarebbe grave - le sue condizioni - . Fortunatamente, le condizioni del piccolo non sembrano essere gravi. Mariagrazia Bedin si era trasferita a Pontinia insieme al suo compagno, Ali Hoxa, dopo aver vissuto a Sabaudia con i suoi genitori. Ali Hoxa si presenterà oggi davanti al giudice del Tribunale di Latina per l’interrogatorio di convalida del fermo, dopo essere stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. (Thesocialpost.it)

Il neonato può viaggiare tranquillamente - dicono gli esperti - a patto che vengano soddisfatte alcune condizioni di confort necessarie. Vediamo quali sono - Viaggiare in sicurezza e con consapevolezza è d’obbligo, soprattutto quando si tratta di bambini (Getty Images) Leggi anche › Bambini in vacanza: i consigli degli esperti per una giusta alimentazione Il seggiolino è fondamentale Il neonato non può viaggiare in braccio o sdraiato sui ... (Iodonna.it)