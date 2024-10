L'ultimo saluto a Sammy Basso, in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta. FOTO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tantissime le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre questo pomeriggio. Proclamato il lutto cittadino. Molti i simboli e i messaggi per ricordare il giovane ricercatore, morto il 5 ottobre a 28 anni Tg24.sky.it - L'ultimo saluto a Sammy Basso, in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tantissime le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre questo pomeriggio. Proclamato il lutto cittadino. Molti i simboli e i messaggi per ricordare il giovane ricercatore, morto il 5 ottobre a 28 anni

