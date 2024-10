L’avvocato di Chiara Ferragni fa luce sul divorzio: «Nessun accordo» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole della Legale Si è parlato nelle ultime settimane di un presunto accordo tra Chiara Ferragni e Fedez per il divorzio e la gestione dei loro due figli, Vittoria e Leone. A Corriere della sera, dopo che si erano diffuse delle voci di un accordo è arrivata la smentita da parte delL’avvocato Daniele Missagglia che segue Chiara Ferragni. Il legale ha parlato solo di voci inventate che sono «frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili». Secondo le ultime voci Fedez sarebbe stato costretto a vedere i figli solo nel weekend ma non tutti ma alterni. ora si parla di un affidamento congiunto con la duvisione di spese per il mantenimento con Fedez che si sarebbe offerto di pagare anche eventuali extra. La Ferragni avrebbe chiuesto circa 20mila euro al mese. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole della Legale Si è parlato nelle ultime settimane di un presuntotrae Fedez per ile la gestione dei loro due figli, Vittoria e Leone. A Corriere della sera, dopo che si erano diffuse delle voci di unè arrivata la smentita da parte delDaniele Missagglia che segue. Il legale ha parlato solo di voci inventate che sono «frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili». Secondo le ultime voci Fedez sarebbe stato costretto a vedere i figli solo nel weekend ma non tutti ma alterni. ora si parla di un affidamento congiunto con la duvisione di spese per il mantenimento con Fedez che si sarebbe offerto di pagare anche eventuali extra. Laavrebbe chiuesto circa 20mila euro al mese.

