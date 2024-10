Lanazione.it - La Luni antica non finisce mai di stupire. Alla luce altri segreti delle domus romane

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si conclude oggi la campagna di scavo 2024 dell’Università di Pisa nell’area archeologica di. Un’attività di quattro settimane che, come ogni anno, ha portatonuovi ritrovamenti. "Fra i risultati più significativi - spiega la direttrice degli scavi Simonetta Menchelli, professoressa di Topografiae Archeologia subacquea dell’Università di Pisa - c’è il ritrovamento di nuovi ambienti che forniscono ulteriori dati sulla planimetriaduecostruite nel I secolo a.C. In particolare nellaA, quella a nord, dove è stata messa inun’ampia sala di rappresentanza. Mentre nellaB, quella a sud, sono state rese interamente visibili le due vasche del ninfeo, la fontana monumentale che orna il giardino interno". Non solo.