La “cometa del secolo” visibile in Italia: ecco quando passerà e come vederla (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il crepuscolo serale del 12 ottobre 2024 rappresenterà l’occasione ideale per osservare la “cometa del secolo“. Dopo il notevole passaggio al perielio, avvenuto il 27 settembre, e la sua massima luminosità raggiunta il 9 ottobre, la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) si avvicinerà al nostro pianeta. Questa data sarà particolarmente significativa, poiché consentirà di ammirare la cometa a una distanza minima dalla Terra, offrendo condizioni perfette per l’osservazione ad occhio nudo. Il fenomeno sarà anche trasmesso in diretta streaming a partire dalle 19:00 ora Italiana grazie al progetto Virtual Telescope. La cometa si presenterà visibile al crepuscolo, poco dopo il tramonto, nel cielo occidentale, a pochi gradi sopra l’orizzonte. Gli interessati avranno circa un’ora per osservare il suo passaggio prima che perda di vista. Thesocialpost.it - La “cometa del secolo” visibile in Italia: ecco quando passerà e come vederla Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il crepuscolo serale del 12 ottobre 2024 rappresenterà l’occasione ideale per osservare la “del“. Dopo il notevole passaggio al perielio, avvenuto il 27 settembre, e la sua massima luminosità raggiunta il 9 ottobre, laC/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) si avvicinerà al nostro pianeta. Questa data sarà particolarmente significativa, poiché consentirà di ammirare laa una distanza minima dalla Terra, offrendo condizioni perfette per l’osservazione ad occhio nudo. Il fenomeno sarà anche trasmesso in diretta streaming a partire dalle 19:00 orana grazie al progetto Virtual Telescope. Lasi presenteràal crepuscolo, poco dopo il tramonto, nel cielo occidentale, a pochi gradi sopra l’orizzonte. Gli interessati avranno circa un’ora per osservare il suo passaggio prima che perda di vista.

