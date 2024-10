Lanazione.it - La ’Barriera’ cambia volto. Cantieri in largo Treviso

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In una situazione di viabilità particolarmente complicata, con i nuovi tratti di piste ciclabili oramai realizzati tra piazza Leonardo da Vinci e via delle Mura Urbane, dall’inizio della prossima settimana è in arrivo una nuova mini-rivoluzione per quel che riguarda il traffico a ridosso del centro storico che potrebbe andare a creare situazioni di disagio per un periodo medio lungo, ovvero dal prossimo lunedì fino – intanto – al 31 dicembre, comprendendo anche il periodo dello shopping natalizio e delle festività. Secondo quanto riportato da una nuova ordinanza pubblicata dal Comune, infatti, ci saranno mesi complessi per la zona della Barriera, ovvero, con meno posti auto per parcheggiare e deviazioni che comporteranno incolonnamenti, soprattutto in occasione degli orari di ingresso ed uscita della scuola "Carlo Collodi". Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà.