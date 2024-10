Kanye West accusato di aver spiato le Kardashian (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuove accuse nei confronti di Kanye West. Un suo ex direttore dell’intelligence, rimasto anonimo, ha infatti depositato una causa contro il rapper a Los Angeles denunciando molestie psicologiche e minacce sul posto di lavoro. Soprattutto ha rivelato che l’artista gli avrebbe chiesto di indagare sulle sorelle Kardashian per «presunti legami con aziende criminali» nonché per «traffico sessuale». Ha raccontato poi di aver dovuto assumere investigatori privati per pedinare Bianca Censori, attuale moglie di Ye, per «seguirne le mosse quando viaggiava da sola in Australia per visitare la famiglia, senza che lei ne fosse a conoscenza». L’accusa chiede il recupero degli stipendi non pagati oltre al rimborso delle spese legali e al riconoscimento dei danni. Kanye West con Kim Kardashian nel 2020 (Getty Images). Lettera43.it - Kanye West accusato di aver spiato le Kardashian Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuove accuse nei confronti di. Un suo ex direttore dell’intelligence, rimasto anonimo, ha infatti depositato una causa contro il rapper a Los Angeles denunciando molestie psicologiche e minacce sul posto di lavoro. Soprattutto ha rivelato che l’artista gli avrebbe chiesto di indagare sulle sorelleper «presunti legami con aziende criminali» nonché per «traffico sessuale». Ha raccontato poi didovuto assumere investigatori privati per pedinare Bianca Censori, attuale moglie di Ye, per «seguirne le mosse quando viaggiava da sola in Australia per visitare la famiglia, senza che lei ne fosse a conoscenza». L’accusa chiede il recupero degli stipendi non pagati oltre al rimborso delle spese legali e al riconoscimento dei danni.con Kimnel 2020 (Getty Images).

