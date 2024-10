Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, attenti al movimento del corpo: il segnale che spiega tutto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cambiare per crescere e migliorarsi. La regola numero 1 diè la stessa di sempre: mai stare sulle proprie posizioni tattiche e tecniche, mai oziare su quello che è stato, mai rinnegare la versatilità che, nel tennis, significa mutare atteggiamento campo. Quella che si è vista ieri mattina nello Qi Zhong Stadium che ospita il Rolex 1000 di Shangai è l'ennesima conferma di quello che vuole essere il rosso di Sesto Pusteria: un campione di tennis in continuo perfezionamento, anche mentale nonostante il fantasma del ricorso Wada incomba. Nel quarto di finale giocato e stravinto contro Daniil Medvedev,ha dimostrato che si può cambiare, anzi si deve: la netta vittoria per 6-1 e 6-4, ottenuta in un'ora e 24 minuti, firma il quarto ko per il russo sui cinque incontri disputati nel 2024 e anche il bilancio di parità nei loro confronti globali: 7 a testa.