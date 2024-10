Italia-Albania, pronti due centri migranti: subito operativi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo Italiano ha aperto formalmente due centri in Albania per la gestione dei migranti salvati in acque internazionali. L’ambasciatore Italiano in Albania Fabrizio Bucci ha dichiarato: “Ad oggi (venerdì 11 ottobre, ndr) i due centri sono pronti e operativi”. In base a un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre dalla premier Italiana Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese, Edi Rama, fino a 3.000 migranti prelevati ogni mese dalla Guardia Costiera Italiana in acque internazionali saranno accolti in Albania. I due centri costeranno all’Italia 670 milioni di euro in cinque anni. Le strutture saranno gestite dall’Italia e saranno sotto la giurisdizione Italiana, mentre le guardie albanesi garantiranno la sicurezza esterna. Lapresse.it - Italia-Albania, pronti due centri migranti: subito operativi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governono ha aperto formalmente dueinper la gestione deisalvati in acque internazionali. L’ambasciatoreno inFabrizio Bucci ha dichiarato: “Ad oggi (venerdì 11 ottobre, ndr) i duesono”. In base a un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre dalla premierna Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese, Edi Rama, fino a 3.000prelevati ogni mese dalla Guardia Costierana in acque internazionali saranno accolti in. I duecosteranno all’670 milioni di euro in cinque anni. Le strutture saranno gestite dall’e saranno sotto la giurisdizionena, mentre le guardie albanesi garantiranno la sicurezza esterna.

