Anteprima24.it - Il critico musicale Donato Zoppo tra CSI, Battisti e prog rock

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiConduttore radiofonico,e giornalista, con una passione contagiosa per il settore che si riflette nei suoi numerosi volumi dedicati a band iconiche come Beatles, PFM, Genesis e molti altri artisti, ha da poco pubblicato “CSI. È stato un tempo il mondo”. Tra i principali studiosi di Lucio, vive a Benevento ma nato a Salerno l’11 ottobre del 1975,oggi spegne 49 candeline e decide di iscriversi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, mosso dall’insaziabile volontà di conoscenza. “È una seconda laurea – dice – che, da inconsapevole antico laureato in legge, ha il sapore di un autentico battesimo iniziatico”. Parliamo della tua ultima fatica letteraria.