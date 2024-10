Il convitto delle giovani diplomate che tenevano in piedi l’ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) La scuola convitto per infermieri all’inizio era riservata esclusivamente al personale femminile e prevedeva l’obbligo di internato. Con il passare degli anni sono stati introdotti corsi di specializzazione in pediatria e assistenza chirurgica, oltre a percorsi per l’abilitazione alle funzioni direttive (caposala). L’attività in ospedale era affidata quasi totalmente ai conversi, gli antichi infermieri, mentre i medici erano solo dei consulenti. "Ricordare il 60esimo di fondazione della scuola infemieristica – le parole di Stefano Citterio, responsabile della Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali del San Gerardo – significa documentare la storia dall’inizio nel 1964, capire il percorso di crescita che ha portato il lavoro dell’infermiere da attività ausiliaria a professione, con laurea triennale, magistrale, master e dottorato di ricerca". Ilgiorno.it - Il convitto delle giovani diplomate che tenevano in piedi l’ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La scuolaper infermieri all’inizio era riservata esclusivamente al personale femminile e prevedeva l’obbligo di internato. Con il passare degli anni sono stati introdotti corsi di specializzazione in pediatria e assistenza chirurgica, oltre a percorsi per l’abilitazione alle funzioni direttive (caposala). L’attività in ospedale era affidata quasi totalmente ai conversi, gli antichi infermieri, mentre i medici erano solo dei consulenti. "Ricordare il 60esimo di fondazione della scuola infemieristica – le parole di Stefano Citterio, responsabile della Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali del San Gerardo – significa documentare la storia dall’inizio nel 1964, capire il percorso di crescita che ha portato il lavoro dell’infermiere da attività ausiliaria a professione, con laurea triennale, magistrale, master e dottorato di ricerca".

