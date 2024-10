I soldi della donazioni sono tracciati Madonna di Trevignano Gisella Cardia ascoltata in procura

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)di, la presunta veggentee il maritostati ascoltati ieri dai pmdi Civitavecchia. L’accusa è di truffa. A spiegare cosa è successo è l’avvocatocoppia, Solange Marchignolo, ai microfoni di Fanpage.it. Nelle settimane scorseaveva profetizzato sciagure imminenti: “Toglietevi l’orgoglio, l’invidia, la gelosia, l’ingiustizia, l’odio e il rancore che avete nei vostri cuori”. >>“Terremoti e poi quello più forte”., dail ‘messaggio’ choc“E finchè non entrerà la giustizia, l’amore e la correttezza, non ci sarà Pace nel mondo, ma sofferenza e morte. Figli miei, vi scongiuro, guardate Gesù e la Sua continua crocifissione! Figli, Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania. L’Italia è in grande pericolosoprattutto Roma!”, aveva detto.