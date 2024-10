I Beati Paoli: passeggiata raccontata sulla storia della setta (Di venerdì 11 ottobre 2024) La storia dei Beati Paoli come (forse) non è stata mai raccontata. Dalle fonti alle pagine di Luigi Natoli, dalla tradizione orale alla strada, una passeggiata raccontata sulla vera storia - misteriosa e intrigante - del gruppo settario più famoso di Sicilia, nel cuore del suo quartier generale Palermotoday.it - I Beati Paoli: passeggiata raccontata sulla storia della setta Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladeicome (forse) non è stata mai. Dalle fonti alle pagine di Luigi Natoli, dalla tradizione orale alla strada, unavera- misteriosa e intrigante - del grupporio più famoso di Sicilia, nel cuore del suo quartier generale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un secolo di storia siciliana raccontata negli scatti degli Scafidi - PALERMO (ITALPRESS) – Tre generazioni diverse accomunate dalla passione della fotografia e dalla volontà di raccontare il mondo attraverso tale strumento: il fotografo palermitano Pucci Scafidi si racconta all’Italpress in vista dell’evento che, sabato 12 ottobre, lo vedrà impegnato per celebrare a Palermo i cent’anni dalla nascita dello studio fotografico di famiglia. (Unlimitednews.it)

Su We The Italians la storia dei nostri emigranti a Newark - raccontata da una scrittrice con radici campane - Lui e sua moglie, Lucia, si stabilirono insieme nel First Ward di Newark. Vicende che Andrea conosce molto bene perché la sua stessa famiglia ha origini italiane. “Era nato a Calabritto (in provincia i AVellino) nel 1856 – racconta la scrittrice -. Fu il suo bisnonno “Gabriele Ficetola, documentato come Gabriel E. (Ildenaro.it)

“Non so perché lo faccio” : la storia di Giulia che si è suicidata a 16 anni - raccontata dalla sua mamma - Continua a leggere . Come canta il gruppo "La Sad", con il quale è salita sul palco dell'Ariston "non parlarne è un suicidio". Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione al suicidio e Rocchina Stoppelli, mamma di Giulia, che 7 anni fa si è suicidata ad appena 16 anni, ci ha raccontato il dolore di chi resta e l'importanza di parlare di suicidio. (Fanpage.it)