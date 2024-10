Hanno ucciso l’Uomo Ragno, video intervista a Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nostra video intervista al regista Sydney Sibilia e agli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto Vi presentiamo la nostra video intervista al regista Sydney Sibilia e agli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. .com - Hanno ucciso l’Uomo Ragno, video intervista a Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nostraal registae agli attori, protagonisti della serie Sky– La leggendaria storia degli 883 nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto Vi presentiamo la nostraal registae agli attori, protagonisti della serie Sky– La leggendaria storia degli 883 nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - intervista a Sydney Sibilia e agli attori : "Gli 883 - supereroi della musica" - Un affetto sincero, come l'amicizia tra due ragazzi che, conosciutisi per caso sui banchi di scuola …. Non soltanto per le canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto: c'è infatti un affetto sincero per gli anni '90, vissuti dal regista e sceneggiatore. Soprattutto per la spinta creativa arrivata da quella magica decade, capace di spingerti ad inventare soluzioni nuove. (Movieplayer.it)

Hanno ucciso l’Uomo Ragno - la serie nostalgica sugli 883 - Forse proprio per quell’equilibrio – sempre leggero – tra racconto della propria realtà ed elementi più aspirazionali. Non si indugia però troppo nel mondo del passato ma la narrazione si arricchisce di emotività e leggerezza. La pasta visiva – e la palette cromatica – della serie è ormai un suo marchio di fabbrica in cui l’estetica pop si raccorda a toni saturi e ambrati. (Ilfoglio.it)

Perché Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 potrebbe essere la migliore serie italiana del 2024 - Ecco Citadel: Diana raccontata dai protagonisti Tutto chiede Salvezza 2 e quel lavoro su se stessi che non finisce mai Le serie tv più attese del rientro, in attesa di eleggere le migliori dell'anno + SERIE TV Torna a CULTURA Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti alle nostre newsletter gratuite\! . (Gqitalia.it)