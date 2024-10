“Grazie per avermi salvato la vita”: encomio al Frangipane (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un elogio alla Cardiologia interventistica del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. A scrivere è un paziente che, dopo l’intervento di angioplastica, ha rivolto un ringraziamento all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e al personale del Reparto di Cardiologia, diretto dal dott. Vittorio Ambrosini, considerato una grande eccellenza, esempio di “efficienza e professionalità”. L’uomo racconta di essere stato ricoverato il 26 settembre a seguito difficoltà respiratoria severa con preludio ad un possibile infarto. “Il primario dott. Anteprima24.it - “Grazie per avermi salvato la vita”: encomio al Frangipane Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un elogio alla Cardiologia interventistica del Presidio Ospedaliero “-Bellizzi” di Ariano Irpino. A scrivere è un paziente che, dopo l’intervento di angioplastica, ha rivolto un ringraziamento all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e al personale del Reparto di Cardiologia, diretto dal dott. Vittorio Ambrosini, considerato una grande eccellenza, esempio di “efficienza e professionalità”. L’uomo racconta di essere stato ricoverato il 26 settembre a seguito difficoltà respiratoria severa con preludio ad un possibile infarto. “Il primario dott.

