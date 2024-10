Tpi.it - Giro di Lombardia 2024: Tadej all’inseguimento di Coppi e Merckx

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Va in scena domani, lungo 255 chilometri da Bergamo a Como, il 118°di, ultima classica monumento d’una stagione ciclistica memorabile. La corsa delle foglie morte, con il suo dislivello di 4.700 metri da tappone dolomitico, muoverà dalla patria di Gaetano Donizetti alle 10.40 per concludersi in riva al lago tanto caro ad Alessandro Manzoni intorno alle 17.00 in Viale Felice Cavallotti, anziché sul tradizionale traguardo di Lungolario Trento. Il cambio tardivo della sede d’arrivo è dovuto al rischio di esondazioni del lago. In partenza, lasciata Bergamo, la corsa si dirigerà verso la Valseriana dove, dopo 20 chilometri, verranno affrontati, in rapida successione, il Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%) e il Selvino (10,9km al 5,5%), subentrato, all’ultimo minuto, al Passo di Ganda per motivi di sicurezza dopo le recenti piogge.