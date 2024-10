Giovane aggredito da tre persone in strada e derubato in provincia di Latina per un bottino da pochi euro… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aggressione a Sezze nella serata del 9 ottobre: un cittadino indiano di 25 anni è stato avvicinato e aggredito da tre persone mentre passeggiava lungo una strada del paese. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente dopo l’allarme, ma gli autori del gesto sono riusciti a far perdere le loro tracce. L’Attacco Durante una Semplice Passeggiata Il Giovane, che stava camminando a piedi senza dare nell’occhio, è stato improvvisamente fermato da tre individui, che gli hanno chiesto di consegnare 10 euro. Al suo rifiuto, la situazione è rapidamente degenerata: i tre lo hanno colpito alla testa, lasciandolo ferito e disorientato. L’episodio è avvenuto senza nessun apparente motivo e in pochi istanti, creando un clima di paura e insicurezza nel tranquillo borgo di Sezze. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aggressione a Sezze nella serata del 9 ottobre: un cittadino indiano di 25 anni è stato avvicinato eda trementre passeggiava lungo unadel paese. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente dopo l’allarme, ma gli autori del gesto sono riusciti a far perdere le loro tracce. L’Attacco Durante una Semplice Passeggiata Il, che stava camminando a piedi senza dare nell’occhio, è stato improvvisamente fermato da tre individui, che gli hanno chiesto di consegnare 10 euro. Al suo rifiuto, la situazione è rapidamente degenerata: i tre lo hanno colpito alla testa, lasciandolo ferito e disorientato. L’episodio è avvenuto senza nessun apparente motivo e inistanti, creando un clima di paura e insicurezza nel tranquillo borgo di Sezze.

