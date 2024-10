Giorgio Mastrota su Instagram risponde ai fan: meglio la tv degli anni 90? (Di venerdì 11 ottobre 2024) (CorriereTv) – 11 Ottobre 2024. Giorgio Mastrota, oltre a essere un volto tv popolarissimo, ha anche una folta pattuglia di supporter sui social e in particolare su Instagram. Leggi anche › Giorgio Mastrota ai fornelli con “Casa Mastrota” in compagnia della sua “allegra tribù” › Giorgio Mastrota si è sposato per la seconda volta E spesso condivide con loro dei video in cui risponde alle domande. In questo video il conduttore tv risponde a chi gli chiede: meglio ta tv di oggi o degli anni 90? Su Instagram risponde ai fan: la tv degli anni 90. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giorgio Mastrota su Instagram risponde ai fan: meglio la tv degli anni 90? iO Donna. Iodonna.it - Giorgio Mastrota su Instagram risponde ai fan: meglio la tv degli anni 90? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (CorriereTv) – 11 Ottobre 2024., oltre a essere un volto tv popolarissimo, ha anche una folta pattuglia di supporter sui social e in particolare su. Leggi anche ›ai fornelli con “Casa” in compagnia della sua “allegra tribù” ›si è sposato per la seconda volta E spesso condivide con loro dei video in cuialle domande. In questo video il conduttore tva chi gli chiede:ta tv di oggi o90? Suai fan: la tv90. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolosuai fan:la tv90? iO Donna.

Giorgio Mastrota ha raggiunto il traguardo dei 60 anni. Il re delle televendite, in un'intervista al "Corriere della Sera", parla

Giorgio Mastrota - cosa fa oggi il re delle televendite - E Milano? Ci torna solamente per lavoro. "Non facciamo il Natale insieme però i rapporti sono buoni", ha detto al Corriere sulla Estrada. Testimonial di materassi, isolanti, poltrone e compro oro, mettendoci la "faccia", come si suol dire, è lui che sceglie i venditori con cui collaborare, verificando in prima persona la produzione, così come tutti i dati, incluse informazioni sulla reputazione e

"Wanna Marchi ci ha rovinato - ma il suo scioglipancia funzionava. Natalia Estrada? Mi è pesato quando la chiamavano in tv più di me" : i 60 anni di Giorgio Mastrota - Lo sapete che si passa un terzo della vita su un materasso?". Curioso infine che Mastrota prima di approdare in tv era studente universitario di Scienze politiche alla Statale di Milano: "Ho dato tutti gli esami ma non la tesi perché iniziavano a chiamarmi per i fotoromanzi. Mi pesava". Il ricordo comunque dei fotoromanzi e telenovelas irrompe come acqua sorgiva: "Lo spettacolo ti porta alle