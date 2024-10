Fratoianni, Bocchino, Montanari e Occhetto ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 ottobre su Nove. Con Travaglio e Scanzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “ACCORDI&DISACCORDI”, che torna a raccontare l’attualità del nostro Paese, oltre alle intricate vicende internazionali. Sabato 12 ottobre alle 21:30 il conduttore Luca Sommi accoglie in studio il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino, oltre al rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari. Per lo spazio in esterna, conversazione con l’ultimo segretario del Pci, Achille Occhetto. In studio si parlerà dell’acceso dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema delle tasse, in vista della manovra di bilancio, ma non mancherà uno sguardo anche al contesto internazionale. Presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi per analizzare i fatti più importanti della settimana. Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni, Bocchino, Montanari e Occhetto ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 ottobre su Nove. Con Travaglio e Scanzi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova puntata del talk di approfondimento di“ACCORDI&DISACCORDI”, che torna a raccontare l’attualità del nostro Paese, oltre alle intricate vicende internazionali. Sabato 12alle 21:30 il conduttoreaccoglie in studio il leader di Sinistra Italiana Nicolae il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo, oltre al rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso. Per lo spazio in esterna, conversazione con l’ultimo segretario del Pci, Achille. In studio si parlerà dell’acceso dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema delle tasse, in vista della manovra di bilancio, ma non mancherà uno sguardo anche al contesto internazionale. Presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreaper analizzare i fatti più importanti della settimana.

