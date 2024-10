Esce dal supermercato con duemila euro di formaggi rubati: arrestato un giovane del Chietino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbe preso e messo nel carrello della spesa una quantità smisurata di formaggi del valore di oltre due mila euro per poi provare a fuggire senza pagare, ma è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza e arrestato. È accaduto nei giorni scori all’interno dell’Iper di Città Sant’Angelo, come Chietitoday.it - Esce dal supermercato con duemila euro di formaggi rubati: arrestato un giovane del Chietino Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbe preso e messo nel carrello della spesa una quantità smisurata didel valore di oltre due milaper poi provare a fuggire senza pagare, ma è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza e. È accaduto nei giorni scori all’interno dell’Iper di Città Sant’Angelo, come

