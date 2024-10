Duplice omicidio a Ucria nel 2019: pena ridotta a 20 anni per Salvatore Russo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un forte “sconto” di pena. Per la mancata diminuente prevista per il rito abbreviato. E si passa dai 30 anni decisi in appello a luglio del 2023 a Messina ai 20 anni di pena finale che dovrà scontare. È questo i l verdetto della prima sezione penale della Cassazione per il macellaio 33enne di Paternò Salvatore Russo, accusato e condannato adesso in via definitiva come autore del Duplice omicidio Feedpress.me - Duplice omicidio a Ucria nel 2019: pena ridotta a 20 anni per Salvatore Russo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un forte “sconto” di. Per la mancata diminuente prevista per il rito abbreviato. E si passa dai 30decisi in appello a luglio del 2023 a Messina ai 20difinale che dovrà scontare. È questo i l verdetto della prima sezionele della Cassazione per il macellaio 33enne di Paternò, accusato e condannato adesso in via definitiva come autore del

