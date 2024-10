Ilgiorno.it - “Dona la spesa con il cuore“ oggi nei market

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Quello che per te è poco, per altri è indispensabile". È il motto della campagna “lacon il“ promossa dall’associazione “La finestra del sole“. Il meccanismo è noto: mentre si fa la, si può comprare qualcosa in più – generi non deperibili come sale, pasta, riso, latte in polvere, pannolini – da lasciare ai volontari all’ingresso dei supermercati. I prodotti vengono poi suddivisi in pacchi e consegnati ogni mese alle famiglie in difficoltà. Domani in città la raccolta, dalle 8.30 alle 19.30, sarà al Lidl di viale Sabotino. Ma analoga iniziativa si terrà anche al Lild di Varese in via Carcano, a quello di Gallarate in via Parini e all’MD di Gallarate, via Egidio Checchi. “La finestra del sole“ è nata nel 2019.