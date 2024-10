Dieci dipinti del pittore aretino Franco Fedeli installati nella Sala Rosa di Palazzo Comunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Da oggi, 11 ottobre, Dieci dipinti del pittore aretino Franco Fedeli sono visibili nella Sala “Giostra del Saracino”, meglio nota come Sala Rosa, di Palazzo Comunale. Le opere sono oggetto della donazione fatta all’Amministrazione dalla Fondazione “Luigi Fucci”, ente aretino che oltre a adoperarsi nel sostegno alle categorie più fragili, promuove l'istruzione e la cultura nella nostra città, in memoria del giovane imprenditore aretino scomparso prematuramente e del quale la fondazione porta il nome. Si tratta di Dieci dipinti ad olio su tela e raccontano un ampio arco della vita ed espressione pittorica dell’artista, dagli anni Settanta ai primi del nuovo millennio. “Venezia", La salute”, “Arezzo. Lanazione.it - Dieci dipinti del pittore aretino Franco Fedeli installati nella Sala Rosa di Palazzo Comunale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Da oggi, 11 ottobre,delsono visibili“Giostra del Saracino”, meglio nota come, di. Le opere sono oggetto della donazione fatta all’Amministrazione dalla Fondazione “Luigi Fucci”, enteche oltre a adoperarsi nel sostegno alle categorie più fragili, promuove l'istruzione e la culturanostra città, in memoria del giovane imprenditorescomparso prematuramente e del quale la fondazione porta il nome. Si tratta diad olio su tela e raccontano un ampio arco della vita ed espressione pittorica dell’artista, dagli anni Settanta ai primi del nuovo millennio. “Venezia", La salute”, “Arezzo.

