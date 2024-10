Ilnapolista.it - Cucurella e la sua insolita vita da idolo: «Prima nessuno mi filava, ora al supermercato è un casino»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Marcè il giocatore rivelazione della Spagna nella vittoria dell’Europeo; il terzino del Chelsea ha raccontato il suo exploit in un’intervista al Guardian.: «Gli inizi col Chelsea sono stati un incubo. Un infortunio alla caviglia mi ha cambiato la carriera» Si dice che sei un tipo molto simpatico «Così dicono. Un po’, forse. Sono divertente più che altro. Non è che scherzo tutto il tempo, ma sono abbastanza radioso. Essere diventato l’della gente è bello. Forse in passato alla gente piacevano solo gli attaccanti, i giocatori che dribblavano o segnavano gol. Se stanno comprando la mia maglietta o facendo striscioni per me, allora forse il calcio sta cambiando».dell’Europeo aveva giocato pochissimo con la nazionale spagnola.