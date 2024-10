Crosetto: “Pretendo rispetto da Israele” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della Difesa dopo gli attacchi israeliani alle basi dell'Unifil:'Pretendo rispetto da Israele. Ho replicato: la prossima volta che facciamo, rispondiamo?'' Imolaoggi.it - Crosetto: “Pretendo rispetto da Israele” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della Difesa dopo gli attacchi israeliani alle basi dell'Unifil:'da. Ho replicato: la prossima volta che facciamo, rispondiamo?''

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mo : Mattarella - 'sostegno a Israele nel rispetto del diritto internazionale e umanitario' - Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'Italia sostiene convintamente il diritto di Israele alla propria esistenza in pace e sicurezza e alla difesa dagli attacchi, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre. (Liberoquotidiano.it)

Israele-Italia 1-2 : azzurri vincenti ma un passo indietro rispetto a Parigi - Il resto è accademia ma anche, nuovamente, distrazione, calo di tensione che porta al gol dell’ 1-2 di Abu Fani (che gioca nel Ferencvaros, dunque è di casa a Budapest) per una Nazionale che torna comunque a casa con due vittorie su altrettante trasferte e di questi tempi è grasso che cola… Ma si deve crescere ancora tanto. (Calcioweb.eu)

Majdal Shams chiede rispetto. «Siamo in Siria - non in Israele» - Guevara Ibrahim, o meglio Gevara come si dice in arabo. Ha il nome del Che il 12esimo dei bambini uccisi dal missile che sabato scorso ha centrato in pieno il […] The post Majdal Shams chiede rispetto. «Siamo in Siria, non in Israele» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)