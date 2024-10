Controlli dei NAS, chiusure e sanzioni per oltre 7milioni di euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri del N.A.S. di Taranto, nel corso del periodo estivo, hanno intensificato i Controlli nelle zone ad alto afflusso turistico in vari settori di intervento, tra cui stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere, agriturismi, ristoranti, punti di ristoro autostradali, servizi di continuità assistenziale e strutture socio-sanitarie. In particolare sono state ispezionate 400 strutture (di cui 123 risultate “non conformi”), elevando 179 sanzioni per violazioni di carattere amministrativo, per un importo pari a circa 100.000,00 euro, segnalando 94 persone alle autorità amministrative competenti. Tarantinitime.it - Controlli dei NAS, chiusure e sanzioni per oltre 7milioni di euro Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri del N.A.S. di Taranto, nel corso del periodo estivo, hanno intensificato inelle zone ad alto afflusso turistico in vari settori di intervento, tra cui stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere, agriturismi, ristoranti, punti di ristoro autostradali, servizi di continuità assistenziale e strutture socio-sanitarie. In particolare sono state ispezionate 400 strutture (di cui 123 risultate “non conformi”), elevando 179per violazioni di carattere amministrativo, per un importo pari a circa 100.000,00, segnalando 94 persone alle autorità amministrative competenti.

