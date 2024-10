Coni, per il dopo Malagò spunta Mornati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre Giovanni Malagò batte ogni strada possibile per rimanere al vertice del Coni, la corsa alla sua successione, in vista della scadenza del mandato a maggio 2025, è già partita. Anche perché il ministro dello Sport Andrea Abodi, e dietro di lui i Fratelli d’Italia di cui fa parte, è stato perentorio nell’escludere un altro rinnovo del suo mandato. Al Foro Italico, nei corridoi di Palazzo H, l’edificio che fu sede dell’Accademia fascista maschile di educazione fisica, l’argomento tiene banco. E la prematura scomparsa del presidente della Federgolf Franco Chimenti, che sarebbe stato il successore più probabile (e meno osteggiato da Malagò), ha accelerato i preparativi. Lettera43.it - Coni, per il dopo Malagò spunta Mornati Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre Giovannibatte ogni strada possibile per rimanere al vertice del, la corsa alla sua successione, in vista della scadenza del mandato a maggio 2025, è già partita. Anche perché il ministro dello Sport Andrea Abodi, e dietro di lui i Fratelli d’Italia di cui fa parte, è stato perentorio nell’escludere un altro rinnovo del suo mandato. Al Foro Italico, nei corridoi di Palazzo H, l’edificio che fu sede dell’Accademia fascista maschile di educazione fisica, l’argomento tiene banco. E la prematura scomparsa del presidente della Federgolf Franco Chimenti, che sarebbe stato il successore più probabile (e meno osteggiato da), ha accelerato i preparativi.

