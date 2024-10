Concerto con i Poveri, Hans Zimmer: “Grande causa di beneficienza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la quinta edizione del “Concerto Con i Poveri”, un evento che unisce arte e solidarietà. Quest’anno, l’appuntamento sarà arricchito dalla straordinaria partecipazione di Hans Zimmer, celebre compositore e vincitore di due premi Oscar, che si esibirà per l’unica data nella penisola. Zimmer, autore di colonne sonore memorabili come quelle de “Il Re Leone“, “Il Gladiatore” e “Interstellar“, presenterà alcuni dei suoi brani più famosi, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la quinta edizione del “Con i”, un evento che unisce arte e solidarietà. Quest’anno, l’appuntamento sarà arricchito dalla straordinaria partecipazione di, celebre compositore e vincitore di due premi Oscar, che si esibirà per l’unica data nella penisola., autore di colonne sonore memorabili come quelle de “Il Re Leone“, “Il Gladiatore” e “Interstellar“, presenterà alcuni dei suoi brani più famosi, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica.

Hans Zimmer e Lorne Balfe in Dragon Age : The Veilguard - (Adnkronos) – Electronic Arts Inc. e BioWare hanno annunciato, attraverso una nota ufficiale congiunta, che la colonna sonora ufficiale di Dragon Age: The Veilguard, è stata composta dal due volte premio Oscar Hans Zimmer (1995 per Il ReLeone, 2022 per Dune) e Lorne Balfe vincitore di un Grammy. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

