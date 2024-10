Cina: inaugura primo strumento di politica monetaria a sostegno di mercato capitali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha annunciato la decisione di istituire una Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF), con una dotazione iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) per “lo sviluppo sano e stabile del mercato dei capitali”. La SFISF, il primo strumento di politica monetaria creato dalla Cina per sostenere il mercato dei capitali, consentira’ a titoli, fondi e compagnie assicurative idonei di utilizzare i propri asset, tra cui obbligazioni, ETF azionari e partecipazioni in costituenti del CSI 300 Index, come garanzia in cambio di asset ad alta liquidita’, come i buoni del tesoro e banconote della banca centrale, ha dichiarato la Banca popolare cinese in un comunicato. Romadailynews.it - Cina: inaugura primo strumento di politica monetaria a sostegno di mercato capitali Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha annunciato la decisione di istituire una Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF), con una dotazione iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) per “lo sviluppo sano e stabile deldei”. La SFISF, ildicreato dallaper sostenere ildei, consentira’ a titoli, fondi e compagnie assicurative idonei di utilizzare i propri asset, tra cui obbligazioni, ETF azionari e partecipazioni in costituenti del CSI 300 Index, come garanzia in cambio di asset ad alta liquidita’, come i buoni del tesoro e banconote della banca centrale, ha dichiarato la Banca popolare cinese in un comunicato.

