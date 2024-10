Campi Flegrei, Giulivo (Protezione Civile): “La sfida dei test è arrivare al cittadino” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando abbiamo scritto i piani ci credevamo, e due esercitazioni nazionali, una nel 2019 e quella di oggi, ci confortano sulla sostenibilità della pianificazione di allontanamento. Ma la vera sfida è coinvolgere i cittadini, perché sono loro i destinatari del piano; il cittadino è attore e non comparsa di una pianificazione di allontanamento, è fondamentale arrivare a lui”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile della Campania Italo Giulivo alla Direzione Comando e Controllo (Dicomac) di San Marco Evangelista (Caserta). “Ci stiamo provando – sottolinea Giulivo – a coinvolgere i cittadini e registriamo una partecipazione abbastanza interessante, di un Campione che inizia a diventare rappresentativo”. Il riferimento è agli oltre 1500 cittadini che si sono iscritti alla prova di evacuazione prevista per domani. Anteprima24.it - Campi Flegrei, Giulivo (Protezione Civile): “La sfida dei test è arrivare al cittadino” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando abbiamo scritto i piani ci credevamo, e due esercitazioni nazionali, una nel 2019 e quella di oggi, ci confortano sulla sostenibilità della pianificazione di allontanamento. Ma la veraè coinvolgere i cittadini, perché sono loro i destinatari del piano; ilè attore e non comparsa di una pianificazione di allontanamento, è fondamentalea lui”. Lo ha detto il capo delladella Campania Italoalla Direzione Comando e Controllo (Dicomac) di San Marco Evangelista (Caserta). “Ci stiamo provando – sottolinea– a coinvolgere i cittadini e registriamo una partecipazione abbastanza interessante, di unone che inizia a diventare rappresentativo”. Il riferimento è agli oltre 1500 cittadini che si sono iscritti alla prova di evacuazione prevista per domani.

