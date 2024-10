Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Belgio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 33.4% di share ROMA - Erano in 44.297 a sostenere gli azzurri allo Stadio Olimpico di Roma, mentre Oltre 7 milioni di telespettatori (7.095.000) hanno seguito la sfida con il Belgio davanti al televisore. Il match, trasmesso in diretta Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Belgio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 33.4% di share ROMA - Erano in 44.297 a sostenere gli azzurri allo Stadio Olimpico di Roma, mentredi(7.095.000) hanno seguito la sfida con ildavanti al televisore. Il match, trasmesso in diretta

