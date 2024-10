BPER Banca approva il piano industriale 2024-2027 (Di venerdì 11 ottobre 2024) BPER Banca ha approvato in questi giorni il piano industriale 2024-2027, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore Bancario italiano. Il piano, denominato B:DYNAMIC Full Value 2027, punta a una significativa crescita degli utili, una maggiore efficienza operativa e un’espansione mirata attraverso investimenti strategici. La Banca mira a consolidare il rapporto con il territorio e migliorare l’offerta ai clienti, introducendo nuove soluzioni digitali e un’attenzione crescente alla sostenibilità. Gli obiettivi di BPER Uno degli aspetti più rilevanti del piano riguarda gli ambiziosi obiettivi finanziari. BPER Banca prevede di raggiungere un utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro entro il 2027, accompagnato da dividendi record per un totale di 3,2 miliardi di euro. Velvetmag.it - BPER Banca approva il piano industriale 2024-2027 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)hato in questi giorni il, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settorerio italiano. Il, denominato B:DYNAMIC Full Value, punta a una significativa crescita degli utili, una maggiore efficienza operativa e un’espansione mirata attraverso investimenti strategici. Lamira a consolidare il rapporto con il territorio e migliorare l’offerta ai clienti, introducendo nuove soluzioni digitali e un’attenzione crescente alla sostenibilità. Gli obiettivi diUno degli aspetti più rilevanti delriguarda gli ambiziosi obiettivi finanziari.prevede di raggiungere un utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro entro il, accompagnato da dividendi record per un totale di 3,2 miliardi di euro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bper Banca approva il piano industriale 2024-2027 - Tre i pilastri al centro del programma: liberare il valore della clientela, migliorare e modernizzare la banca, e mantenere un capitale forte per un piano che vuole essere dinamico e proattivo. In occasione del Capital market day, Bper Banca ha presentato a Milano, con una conferenza stampa, il nuovo piano industriale 2024-2027. (Sbircialanotizia.it)

BPER - nel nuovo piano utile netto di 4 - 3 mld nel 2025-2027 - Grazie ad una forte generazione di capitale, BPER prevede di remunerare gli azionisti con un Pay-out ratio sostenibile di circa il 75%, corrispondente a dividendi cumulati cash per circa 3,2 miliardi tra il 2025 e il 2027, pari a un dividend yield superiore al 15%. Il Margine di interesse è previsto attestarsi a circa 3,1 miliardi a fine 2027 (-5% 2024-2027; CAGR -1,8%). (Unlimitednews.it)

Bper : nel nuovo piano dividendi per 3 - 2 miliardi - utile 2027 a 1 - 5 mld - A tal proposito, Bper prevede significativi investimenti per 650 milioni in arco di piano per accelerare lo sviluppo di tecnologia, sicurezza e Ai/GenAi. “Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo piano saprà cogliere”. (Ildenaro.it)