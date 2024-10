Oasport.it - Boris Becker: “Djokovic è l’ultimo dei Mohicani, Nadal icona dello sport mondiale”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha commentato in maniera diffusa l’annuncio del ritiro agonistico di Rafael: “Rafaelsi è ritirato ufficialmente dal tennis. Quando l’ho saputo è stato un pugno nello stomaco, ma penso che la decisione sia quella giusta. Cosa non ha vinto? È stato il numero uno al mondo per 209 settimane. Ha concluso l’anno come numero uno cinque volte. E tra i ventidue titoli ci sono ben quattordici titoli Roland Garros. Ha anche vinto ogni altro Slam almeno due volte. E poi ovviamente devi guardare i suoi avversari. Federer è uno di loro,è uno di loro, quindi la fine dei tre grandi è vicina.deiè Novak, che vuole sicuramente giocare l’anno prossimo”. L’ex numero 1 del mondo ha poi proseguito nelle sue dichiarazioni rilasciate a Euro: “Ho conosciuto personalmentemolti decenni fa quando aveva quattordici o quindici anni.