Beetlejuice 3: Michael Keaton svela se sarebbe interessato a realizzare il film (Di venerdì 11 ottobre 2024) Michael Keaton ha svelato durante una nuova intervista se sarebbe disposto a collaborare nuovamente con Tim Burton in occasione di Beetlejuice 3. Da alcuni mesi si parla dell'ipotesi che venga realizzato Beetlejuice 3, il terzo capitolo della storia diretta da Tim Burton, e Michael Keaton ha parlato della possibilità di tornare sul set. L'attore è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film, Goodrich, ed E! News ha colto l'occasione per capire se sarebbe interessato a un terzo capitolo. Un possibile ritorno sul set Michael Keaton ha risposto a una domanda sulla possibilità che venga realizzato Beetlejuice 3 confermando che sarebbe disposto a essere nuovamente impegnato sul set: "Oh sì, lo farei ogni anno, sì". L'attore, già in precedenza, aveva espresso il Movieplayer.it - Beetlejuice 3: Michael Keaton svela se sarebbe interessato a realizzare il film Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)hato durante una nuova intervista sedisposto a collaborare nuovamente con Tim Burton in occasione di3. Da alcuni mesi si parla dell'ipotesi che venga realizzato3, il terzo capitolo della storia diretta da Tim Burton, eha parlato della possibilità di tornare sul set. L'attore è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo, Goodrich, ed E! News ha colto l'occasione per capire sea un terzo capitolo. Un possibile ritorno sul setha risposto a una domanda sulla possibilità che venga realizzato3 confermando chedisposto a essere nuovamente impegnato sul set: "Oh sì, lo farei ogni anno, sì". L'attore, già in precedenza, aveva espresso il

