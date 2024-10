Attacchi Unifil, Tajani: “Situazione inaccettabile, i soldati italiani non si toccano” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per Tajani se gli Attacchi all'Unifil continueranno a ripetersi "vuol dire che è una scelta volontaria, non si può parlare di incidente". Il ministro ha dichiarato di aver riscritto a Israele per spiegazioni L'articolo Attacchi Unifil, Tajani: “Situazione inaccettabile, i soldati italiani non si toccano” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Attacchi Unifil, Tajani: “Situazione inaccettabile, i soldati italiani non si toccano” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perse gliall'continueranno a ripetersi "vuol dire che è una scelta volontaria, non si può parlare di incidente". Il ministro ha dichiarato di aver riscritto a Israele per spiegazioni L'articolo: “, inon si” proviene da Il Difforme.

