Attacchi Israele a Unifil in Libano, condanna di Francia-Italia-Spagna: "Grave violazione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nota congiunta di Macron, Meloni e Sanchez. La premier: "Non sono accettabili". Il presidente francese: "Stop esportazioni armi usate a Gaza e Libano unica leva per fine conflitti" "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco

Libano - Meloni-Macron-Sanchez : indignati - Israele cessi attacchi ingiustificabili - Roma, 11 ott. Chiediamo inoltre un cessate il fuoco immediato e la piena attuazione delle UNSCR1701 da parte di tutte le parti, che è l’unico modo per consentire al popolo israeliano e libanese di tornare alle proprie case”, concludono Meloni, Macron e Sanchez. Ricordiamo che tutte le forze di pace devono essere protette e ribadiamo il nostro elogio per l’impegno continuo e indispensabile ... (Ildenaro.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - condanna di Francia-Italia-Spagna : “Grave violazione” - (Adnkronos) – "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco dell'Unifil da parte dell'Idf".  "Esprimiamo la nostra indignazione dopo che […]. E' quanto si legge in una nota congiunta di Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez. (Periodicodaily.com)

Libano - Meloni : condanna per attacchi a Unifil - inaccettabili - . Il governo italiano ha protestato con decisione, con Sanchez e Macron abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune”. Roma, 11 ott. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni al termine del vertice Med9 a Cipro. Il quartier generale Unifil e due basi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, non posso non ... (Ildenaro.it)