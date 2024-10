Associazione radicale "Maurizio Provenza": la nota stampa sul caso Alfieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) SCIASCIA E LA CUSTODIA CAUTELARE. DAL caso TOTI A QUELLO DI Alfieri E LE FRITTURE.Chi ama Leonardo Sciascia, lo preferisce sia quale autore di Todo modo che per quello dell'Affaire Moro. Ma soprattutto quando nel 1983 dalle colonne del Corriere della Sera, già da deputato radicale proponeva Salernotoday.it - Associazione radicale "Maurizio Provenza": la nota stampa sul caso Alfieri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) SCIASCIA E LA CUSTODIA CAUTELARE. DALTOTI A QUELLO DIE LE FRITTURE.Chi ama Leonardo Sciascia, lo preferisce sia quale autore di Todo modo che per quello dell'Affaire Moro. Ma soprattutto quando nel 1983 dalle colonne del Corriere della Sera, già da deputatoproponeva

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Alfieri : il presidente della Provincia resta in carcere - . Resta dietro le sbarre, Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati per l'affidamento dell'illuminazone pubblica. Il gip del Tribunale di  Salerno ha rigettato la richiesta di revoca o mitigazione. (Salernotoday.it)

De Luca non vuole parlare di elezioni né del caso Alfieri. Significa che è entrato in campagna elettorale - De Luca limita le domande: non vuole più rispondere a quelle sulla "politica politicante". Significa che è entrato in campagna elettorale per le Regionali 2025.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Appalto affidato alla società Alfieri" - il caso a Novi Velia : Iannone contro Guzzo - . .  . Dopo il caso politico scoppiato a seguito dell’arresto del presidente della Provincia Franco Alfieri, ora ne scoppia un altro ul suo vice Giovanni Guzzo (Pd), che, in questo momento delicato, è alla guida di Palazzo Sant’Agostino, oltre ad essere consigliere comunale di maggioranza a Novi Velia. (Salernotoday.it)