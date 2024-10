Amore a Mumbai (All we imagine as light), che meraviglia questo film. Premiato a Cannes con Grand Prix ma nostra Palma del cuore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avete presente quei film che possiedono innata e spontanea grazia? Che da dovunque li prendi e li vedi, anche solo singole sequenze o singole inquadrature, senza sapere nulla del resto, ti fermi, rimani rapito e dici “che meraviglia”? Ecco, Amore a Mumbai (meglio il titolo originale All we imagine as light) è uno di quei film lì. Sarebbe bello entrare in un cinema e scoprirlo minuto dopo minuto senza sapere nulla, sorpresi da quella magia che le storie apparentemente e geograficamente lontane possono ancora trasmetterti. Ebbene l’opera prima della regista indiana Payal Kapadia è ambientata nella prima parte a Mumbai e nella seconda in un villaggio sulla costa del distretto di Ratnagiri. Due infermiere di un Grande ospedale della metropoli indiana condividono un piccolo appartamento. Ilfattoquotidiano.it - Amore a Mumbai (All we imagine as light), che meraviglia questo film. Premiato a Cannes con Grand Prix ma nostra Palma del cuore Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avete presente queiche possiedono innata e spontanea grazia? Che da dovunque li prendi e li vedi, anche solo singole sequenze o singole inquadrature, senza sapere nulla del resto, ti fermi, rimani rapito e dici “che”? Ecco,(meglio il titolo originale All weas) è uno di queilì. Sarebbe bello entrare in un cinema e scoprirlo minuto dopo minuto senza sapere nulla, sorpresi da quella magia che le storie apparentemente e geograficamente lontane possono ancora trasmetterti. Ebbene l’opera prima della regista indiana Payal Kapadia è ambientata nella prima parte ae nella seconda in un villaggio sulla costa del distretto di Ratnagiri. Due infermiere di une ospedale della metropoli indiana condividono un piccolo appartamento.

