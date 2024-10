America’s Cup femminile, sorpresa Spagna: vince la prima regata di semifinale davanti a Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una giornata decisamente movimentata a Barcellona, sede dell’edizione femminile dell’America’s Cup di vela. Il vento ha fatto non poco i capricci e nelle acque catalane i rinvii e le regate abortite sono state molteplici. Alla fine della fiera, si è riusciti a completare con un’unica prova la fase a gironi, portando al computo complessivo di sei qualificate per le semifinali. Athena Pathway – Women (Gran Bretagna), Luna Rossa Prada Pirelli Women’s Team (Italia), Emirates Team New Zealand Women’s Team (Nuova Zelanda), Artemis (Svezia), Jajo Team Dutchsail (Paesi Bassi) e Sail Team BCN Women (Spagna) sono gli equipaggi in lizza per la conquista dell’atto conclusivo, che sorriderà alle prime due classificate. Final Series che ha preso il via poco dopo con due regate nello schedule odierno, mentre le altre due si terranno domani per la definizione della graduatoria. Oasport.it - America’s Cup femminile, sorpresa Spagna: vince la prima regata di semifinale davanti a Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una giornata decisamente movimentata a Barcellona, sede dell’edizionedell’Cup di vela. Il vento ha fatto non poco i capricci e nelle acque catalane i rinvii e le regate abortite sono state molteplici. Alla fine della fiera, si è riusciti a completare con un’unica prova la fase a gironi, portando al computo complessivo di sei qualificate per le semifinali. Athena Pathway – Women (Gran Bretagna),Prada Pirelli Women’s Team (Italia), Emirates Team New Zealand Women’s Team (Nuova Zelanda), Artemis (Svezia), Jajo Team Dutchsail (Paesi Bassi) e Sail Team BCN Women () sono gli equipaggi in lizza per la conquista dell’atto conclusivo, che sorriderà alle prime due classificate. Final Series che ha preso il via poco dopo con due regate nello schedule odierno, mentre le altre due si terranno domani per la definizione della graduatoria.

