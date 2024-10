All'università Roma Tre un murale in ricordo di Sara Di Pietrantonio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un murale per Sara Di Pietrantonio e per la parità di genere. E' quello realizzato dall'artista Luis Gomez de Teran all'università Roma Tre, nel dipartimento di Economia Aziendale. Un percorso che va avanti da anni, con iniziative culturali, attività di ricerca e con l'istituzione del centro antiviolenza intitolato a proprio a Sara Di Pietrantonio. "Noi ci auguriamo di chiuderli i centri antiviolenza, non dovrebbero esistere però viviamo in questa società e purtroppo è ancora un tema troppo diffuso troppo radicato", dice il rettore dell'università Massimiliano Fiorucci. Tg24.sky.it - All'università Roma Tre un murale in ricordo di Sara Di Pietrantonio Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) UnperDie per la parità di genere. E' quello realizzato dall'artista Luis Gomez de Teran all'Tre, nel dipartimento di Economia Aziendale. Un percorso che va avanti da anni, con iniziative culturali, attività di ricerca e con l'istituzione del centro antiviolenza intitolato a proprio aDi. "Noi ci auguriamo di chiuderli i centri antiviolenza, non dovrebbero esistere però viviamo in questa società e purtroppo è ancora un tema troppo diffuso troppo radicato", dice il rettore dell'Massimiliano Fiorucci.

