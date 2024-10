Aiello, fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cantante: "E' un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo" Si intitola 'Tutto Sbagliato' il nuovo singolo di Aiello, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. "'Tutto Sbagliato' è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” - riassume Aiello - Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, Sbircialanotizia.it - Aiello, fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cantante: "E' un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo" Si intitola 'Tutto Sbagliato' ildi, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. "'Tutto Sbagliato' è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” - riassume- Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial,

Per Aiello è ‘Tutto sbagliato’ - il nuovo singolo : «Una canzone vera è per tutti» - Il singolo rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Aiello, in vista del suo atteso nuovo album, previsto nei prossimi mesi. LEGGI ANCHE: — Folcast: «Il bello di lasciarsi travolgere» Con questo brano, Aiello riafferma dunque i cardini su cui ha fondato la sua arte: essere autentico e genuino, sia sul palco che in studio di registrazione, mostrando al mondo il suo lato ... (Funweek.it)

Aiello torna con il nuovo singolo Tutto sbagliato - . “Tutto sbagliato è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo“, riassume così il senso del brano, in quel modo poetico e al contempo fisco che lo contraddistingue, il suo autore e interprete: Aiello. Tutto sbagliato non è solo il nuovo singolo ma è anche un vero e proprio un nuovo passo nella carriera di Aiello, un passo nella direzione del suo nuovo disco atteso nei prossimi mesi. (Spettacolo.eu)

