Agerola, minacce alla moglie invalida: arrestato il pensionato aguzzino (Di venerdì 11 ottobre 2024) La moglie è invalida e costretta a letto, lui la picchia con la mazza della scopa per decine di minuti, fino all?intervento dei carabinieri. Un?altra donna, invece, per mesi

Napoli - massacra la moglie invalida con una mazza di legno : non era la prima volta. Arrestato - La denuncia e l’arresto I Carabinieri, quindi, hanno subito arrestato l’uomo, che ora dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate di fronte ai magistrati della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'articolo Napoli, massacra la moglie invalida con una mazza di legno: non era la prima volta. (Cityrumors.it)

