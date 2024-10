Ilfattoquotidiano.it - “A 18 anni sono stata tradita, è stata una grande batosta”: il racconto di Lodovica Comello a Chissà chi è. La reazione di Amadeus: “Che pezzo di m…”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ricordi dal passato a Chissa chi è, il gioco delle identità misteriose condotto dasul Nove. Una delle ospiti, infatti, èla conduttriceche, nel presentarsi senza rivelare la sua reale identità, ha raccontato la storia del suo tatuaggio e il legame con la sua primasentimentale. “Era il mio regalo di 18e decisi di tatuarmi. Mifatta accompagnare in quel giorno così importante dal mio fidanzatino dell’epoca, che per questioni di privacy chiameremo ‘M’. Non lo salutiamo neanche – ricordacon un sorriso -. Mentre io mi tatuavo, mi ha detto: ‘Scendo qui sotto, sta passando un mio amico’. Dopo dieci minuti risale non lui, ma la mia migliore amica che, casualmente, stava passando di lì. Con una faccia di difficoltà massima mi dice che l’aveva visto pomiciare con una ragazza sotto al palazzo.