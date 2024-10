Zelensky e il tour europeo, arriva anche in Italia. Si discute il piano per la vittoria (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Ucraina continuano i combattimenti, mentre il presidente Zelensky è in Europa. Tra i temi che sta discutendo con le cancellerie europee c’è il suo piano per la vittoria. I servizi di Antonio Soviero e Vito D’Ettorre Zelensky e il tour europeo, arriva anche in Italia. Si discute il piano per la vittoria TG2000. Tv2000.it - Zelensky e il tour europeo, arriva anche in Italia. Si discute il piano per la vittoria Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Ucraina continuano i combattimenti, mentre il presidenteè in Europa. Tra i temi che stando con le cancellerie europee c’è il suoper la. I servizi di Antonio Soviero e Vito D’Ettorree ilin. Siilper laTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tour di Zelensky per chiedere altri aiuti economici e militari agli alleati - . Parigi è la seconda tappa di un tour dei principali alleati europei di Kiev, che a quasi due anni dall’invasione da parte della Russia – era il febbraio 2022 – è in cerca di conferme del sostegno economico, militare e morale dell’Europa. Un sostegno fondamentale a meno di un mese dalle elezioni negli Stati Uniti. (Imolaoggi.it)

Zelensky dice che la guerra può finire nel 2025. Entra nel vivo il suo tour in Europa - Le forze russe ora detengono poco meno del 20 per cento del paese, in particolare nel Donbas, mentre le truppe di Mosca continuano a guadagnare terreno nell'Ucraina orientale. La gestione dell'emergenza, infatti, sarà cruciale anche in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. La situazione sul campo di battaglia crea l'opportunità di fare questa scelta: la scelta di un'azione decisiva ... (Ilfoglio.it)

Zelensky a Londra da Starmer - nel vivo il tour in Europa - Nel pomeriggio il presidente ucraino sarà a Parigi, poi è atteso a Roma (sia da Giorgia Meloni, sia da papa Francesco) e a Berlino. Si tratta della prima di quattro tappe nei principali Paesi dell'Europa occidentale - dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici - nell'ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase ... (Quotidiano.net)