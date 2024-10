Zonawrestling.net - WWE: La presenza di Cm Punk è attualmente prevista per Survivor Series

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CMha vissuto giorni intensi, affrontando Drew McIntyre in un estenuante match Hell in a Cell a Bad Blood. Dopo quel duro scontro, è apparso questa settimana a RAW. Tuttavia, si prenderà una pausa dalla TV per un po’. Nonostante questa pausa, la suaperè stata confermata. Nell’episodio di RAW del 7 ottobre, CMha aperto lo show con parole sentite per il pubblico. Ha ringraziato i suoi fan, i suoi colleghi e persino i suoi critici per il loro supporto, riconoscendo che la loro negatività lo ha ispirato a dare il massimo.ha condiviso che stava tornando a casa per stare con sua moglie, ha scherzato sul fatto che doveva comprare dei fiori e ha espresso la sua gratitudine ai fan. Ha anche detto che non era sicuro di quando sarebbe tornato, lasciando incerta la data del suo ritorno.