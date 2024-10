Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes torna a parlare dell’accordo tra la federazione e Netflix.

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attuale campione WWE,, si trova al centro di diverse questioni per quello che riguarda il suo futuro. Se la faida con The Rock è un punto interrogativo, così come l’evoluzione delle faccende con Kevin Owens, la certezza è che a Crown Jewel affronterà Gunther in un match campione contro campione. Recentemente intervistato da Pat McAfee, il campione ha parlato della grandezza che rappresenterà per la WWE l’arrivo di Raw su. “Per noi questo rappresenta una completa evoluzione. Approdare nel mondo dello streaming è un passo graduale che abbiamo fatto. Prima siamo passati allo streaming on demand 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Adesso questo è un grande accordo sia perche per la WWE. E’ straordinario, nello spogliatoio tutti guardiamo ed amiamoma farne parte sarà ancora meglio.