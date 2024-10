Vendita senza autorizzazione: ’Asia Store’ chiuso dal Comune (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva l’ordinanza di chiusura da parte del Comune di Massa per l’attività commerciale Asia Store di via Catagnina. A firmarla il dirigente Fernando Della Pina anche se non è la prima volta che da palazzo civico provano a ordinare lo stop alla Vendita all’interno dell’immobile che si trova in una zona industriale o artigianale. A sostegno dell’ordinanza, il verbale di accertamento effettuato dalla polizia municipale di Massa il 30 settembre: gli agenti hanno contestato ai titolari dell’Asia Store la violazione di una specifica normativa regionale in quanto, sottolineano, "esercitava l’attività di Vendita al dettaglio di merce di varia tipologia, tutta debitamente etichettata e prezzata, collocata in scaffalature ed espositori, utilizzando una superficie di Vendita pari a 3194 metri quadrati" senza la dovuta autorizzazione. Lanazione.it - Vendita senza autorizzazione: ’Asia Store’ chiuso dal Comune Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arriva l’ordinanza di chiusura da parte deldi Massa per l’attività commerciale Asia Store di via Catagnina. A firmarla il dirigente Fernando Della Pina anche se non è la prima volta che da palazzo civico provano a ordinare lo stop allaall’interno dell’immobile che si trova in una zona industriale o artigianale. A sostegno dell’ordinanza, il verbale di accertamento effettuato dalla polizia municipale di Massa il 30 settembre: gli agenti hanno contestato ai titolari dellStore la violazione di una specifica normativa regionale in quanto, sottolineano, "esercitava l’attività dial dettaglio di merce di varia tipologia, tutta debitamente etichettata e prezzata, collocata in scaffalature ed espositori, utilizzando una superficie dipari a 3194 metri quadrati"la dovuta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via alla vendita di 59 alloggi ERP in comune di Vicenza - . 407. «Il valore stimato degli immobili – dichiara l’assessore Matteo Tosetto – è di 2. 399. . Via alla vendita di cinquantanove alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) nel territorio vicentino, dopo che la Giunta regionale ha dato parere favorevole al Piano di alienazioni proposto dal Comune. (Vicenzatoday.it)

Comune di Napoli - Simeone : “ADL solita favola sull’acquisto del Maradona - che non è in vendita” - Nino Simeone consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione ADL-stadio Maradona L'articolo Comune di Napoli, Simeone: “ADL solita favola sull’acquisto del Maradona, che non è in vendita” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

De Laurentiis : «Vogliamo riqualificare il Maradona. Attendiamo che il Comune dia il via libera alla vendita» - “E chi lo dice? Lei”. Io non ho mai fatto debiti, quindi questo è stato il mio mantra e sono riuscito a trasportare nel calcio. Il club già nelle scorse settimane ha annunciato che “Sorgesana sarà ‘Acqua Ufficiale della SSCN’ per le prossime due stagioni. Se non fosse possibile, opereremo altrove, senza polemizzare, ma sto cercando di assicurare un nuovo stadio anche su nuove zone perché la data ... (Ilnapolista.it)

Villa Agnelli Piaggio in vendita per 16mln di € - la storica tenuta da 400 ettari con 3 piscine e 13 appartamenti nel comune di Montopoli Val D'Arno - La residenza si estende su 400 ett . Villa Agnelli Piaggio, storica tenuta condivisa dalle due famiglie di industriali imparentate dal 1959 per mezzo del matrimonio tra Antonella Bechi Piaggio, duchessa Visconti di Modrone e Umberto Agnelli, è stata messa in vendita per la cifra di 16 milioni di euro. (Ilgiornaleditalia.it)

Scontro sull’ex Fiera di Monza. Il rione Sant’Albino al Comune : "Vendita dell’area scellerata" - Lamperti risponde "abbiamo le mani legate" anche sull’ insediamento di una nuova attività industriale al Malcantone (Aruba) perché "c’è un Piano attuativo ancora in vigore". Peggioramento del traffico garantito. Su questo daremo battaglia", annunciano i residenti. . Quel terreno infatti fa parte di un previsto corridoio verde sovracomunale che verrebbe irrimediabilmente interrotto e quindi ... (Ilgiorno.it)