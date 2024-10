Usa, l'Urgano Milton è debole ma devastante: diversi morti in Florida. Milioni di case senza corrente (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Diverse» persone sono morte ieri in Florida a causa dell’uragano Milton: lo riporta la Nbc senza fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state «diverse vittime» nella contea, come ha riferito l’emittente Wptv, affiliata della Nbc. Pearson ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità Feedpress.me - Usa, l'Urgano Milton è debole ma devastante: diversi morti in Florida. Milioni di case senza corrente Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Diverse» persone sono morte ieri ina causa dell’uragano: lo riporta la Nbcfornire il numero delle vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state «diverse vittime» nella contea, come ha riferito l’emittente Wptv, affiliata della Nbc. Pearson ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Saronno nel cuore dell’uragano Milton in Florida - il racconto di Giuliano Sanvitale - Uragano Milton in Florida: Giacomo Sanvitale, di Saronno, racconta la sua esperienza dal suo appartamento vicino a Tampa, dove vive ormai da qualche anno. . 000 follower su Instagram ma è conosciuto da tempo nella comunità social specialmente dei più giovani, per [. Giacomo Sanvitale da Saronno, in mezzo all’uragano Milton in Florida Giacomo Sanvitale ha circa 120. (Ilnotiziario.net)

L’uragano Milton si abbatte sulla Florida - il video della furia della tempesta : alberi abbattuti e tetti divelti - Secondo le autorità locali ci sono “diverse vittime”. Tra i video anche il momento in cui i venti oltre i 160 chilometri orari hanno danneggiato il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays. . Le immagini mostrano la furia dell’uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida nella serata di ieri. eo X L'articolo. (Ilfattoquotidiano.it)

Florida - auto in fuga dal tornado : l'uragano Milton semina il panico - . Nel corso della giornata sono stati avvistati tornado anche in altre zone dello Stato. Gli uffici del Servizio meteorologico nazionale hanno emesso un totale di 133 avvisi di tornado: quelli di Miami e Tampa avevano emesso 49 avvisi ciascuno, mentre Melbourne ne aveva 35. Le immagini dell'avanzata di un tornado riprese dalla strada in Florida, poche ore prima che l'uragano Milton toccasse ... (Iltempo.it)