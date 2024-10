Usa, Google rischia lo spezzatino: "Troppe violazioni dell’Antitrust" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Google deve cambiare il suo modello di business e aprire alla concorrenza: è la raccomandazione emessa dal Dipartimento di Giustizia americano che fa seguito alla condanna del gigante tecnologico per monopolio arrivata a inizio agosto. In un documento di 30 pagine inviato al giudice federale Amit Mehta a Washington, il Dipartimento di Giustizia Usa fa riferimento a possibili cambiamenti "strutturali", un termine che molti osservatori traducono in una raccomandazione alla scissione delle attività, il famoso "spezzatino" di Android, Chrome e AdWord, di cui si parla ormai da mesi. I rimedi proposti guardano anche al futuro: l’obiettivo è evitare che lo strpotere di Google si estenda al nascente e redditizio settore dell’intelligenza artificiale. Quotidiano.net - Usa, Google rischia lo spezzatino: "Troppe violazioni dell’Antitrust" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)deve cambiare il suo modello di business e aprire alla concorrenza: è la raccomandazione emessa dal Dipartimento di Giustizia americano che fa seguito alla condanna del gigante tecnologico per monopolio arrivata a inizio agosto. In un documento di 30 pagine inviato al giudice federale Amit Mehta a Washington, il Dipartimento di Giustizia Usa fa riferimento a possibili cambiamenti "strutturali", un termine che molti osservatori traducono in una raccomandazione alla scissione delle attività, il famoso "" di Android, Chrome e AdWord, di cui si parla ormai da mesi. I rimedi proposti guardano anche al futuro: l’obiettivo è evitare che lo strpotere disi estenda al nascente e redditizio settore dell’intelligenza artificiale.

