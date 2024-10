Quotidiano.net - Urso, G7 per politiche coordinate su chip, materie prime e auto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Solo una risposta coordinata può sortire effetto e rendere le nostre catene di approvvigionamento effettivamente resilienti e sicure". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo, al G7 Industria dove la seconda sessione è stata dedicata alla politica industriale come strumento per rispondere a una nuova era di sfide globali. Il tema è come continuare il metodo di lavoro avviato a Verona sui semiconduttori e applicarlo anche percritiche, tecnologie green emotive. Le criticità nelle catene del valore, e soprattutto gli effetti dellee pratiche non di mercato, per, sono "un fatto che rischia di mettere a repentaglio segmenti dell'industria dei semiconduttori che interessano tutti i nostri Paesi".